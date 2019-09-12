РИАМО - 12 сен. Женщина упала на пути на станции Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки «Полежаевская», ей помогли подняться сотрудники метро и полиции, передает корреспондент РИАМО.
Пассажирка упала на пути, пока шла по платформе. Прибывающий поезд смог затормозить и остановиться на безопасном от женщины расстоянии.
Полицейские и сотрудники метрополитена помогли женщине быстро подняться на платформу.
Инцидент разрешили в короткие сроки. Сильных задержек в движении поездов в сторону центра не было.
Как уточняется в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене, женщина отказалась от медпомощи.
По факту падения проводится проверка.
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