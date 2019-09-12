РИАМО - 12 сен. На первом заседании фракции партии «Единая Россия» в осенней сессии депутаты определили приоритетные направления работы, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

По словам главы Мособлдумы Игоря Брынцалова, необходимо сосредоточиться на работе по формированию фракций партии в муниципалитетах, где прошли выборы. Он добавил, что в ближайшее время будет сформирован и принят региональный бюджет на 2020 год, внесены изменения в областные и муниципальные программы.

«Депутаты согласовали план работы на сентябрь – были выбраны два приоритетных направления: контроль благоустройства дворовых территорий и ремонта муниципальных и региональных дорог», – говорится в сообщении.

Брынцалов напомнил, что по дворам и дорогам все работы должны быть закончены до 1 октября.

На заседании обсудили прошедшие выборы. Брынцалов отметил, что итоговая явка избирателей в регионе составила 23,6%, свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей.

«Кандидаты от «Единой России» получили 52,9% голосов – это не просто цифры. За ними – грамотная, каждодневная, системная и целенаправленная работа с избирателями. Хочу поблагодарить всех депутатов, которые были закреплены за муниципальными образованиями, в которых показаны такие высокие результаты», – сказал глава Мособлдумы.