РИАМО - 12 сен. В Москве с начала 2019 года по просьбам автовладельцев у социальных учреждений организовали 12 бесплатных парковочных мест, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Эти парковочные места, в первую очередь, предназначены для автомобилистов, которые посещают социальные учреждения, поэтому мы просим водителей без надобности не оставлять автомобили на таких парковках, оставив их для людей, которым действительно необходимо получить помощь», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в Москве у соцучреждений на данный момент организовано 453 парковочных места. При этом парковаться на них можно бесплатно круглые сутки. Все они отмечены специальными табличками — «Бесплатная парковка в зоне социального объекта».

Найти такие парковки можно на сайте столичного паркинга (http://parking.mos.ru) или с помощью мобильного приложения «Парковки Москвы».

Обратиться за помощью и получить интересующую вас информацию о столичном парковочном пространстве можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.