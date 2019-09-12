РИАМО - 12 сен. Строительство эстакады над железнодорожными путями МЦД-2 Нахабино – Подольск на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе идет полным ходом, строители уже заверили бетонирование опор эстакады прямого хода, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент идет монтаж железобетонных конструкций, а также проводится укрупненная сборка пролета.

«Эстакада состоит из двух участков. Первый участок пройдет по прямому ходу бокового проезда с внешней стороны МКАД над путями Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и Волоколамским шоссе. Второй участок обеспечит правоповоротный съезд с МКАД на Волоколамское шоссе в сторону области», - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Планируется, что эстакада будет иметь у-образный вид. Полностью завершить работы планируют до конца 2021 года.