РИАМО - 12 сен. Фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-fest III» пройдет в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское» 14 и 15 сентября, он будет посвящен художнику периода рококо Джованни Баттиста Тьеполо, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В течение двух дней гости мероприятия смогут погрузиться в атмосферу настоящей Италии с ее яркими красками, зажигательной музыкой, танцами, ароматами, вкусной кухней и солнечным настроением. <…> «Тьеполо-fest III» — это прекрасный шанс совместить отдых на природе в одном из красивейших мест Подмосковья с интересной культурно-развлекательной программой, узнать и полюбить итальянское искусство, почувствовать дух этой колоритной солнечной страны», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут тематические лекции и мастер-классы, уличные представления и фотосессии. Также будет организован показ исторических костюмов, в ходе которого посетителям расскажут, как тот или иной наряд возник в Италии.

На мероприятии ожидаются выступления театральных трупп при участии акробатов, жонглеров и ходулистов, а также музыкальное сопровождение, которое будет состоять из классики итальянской музыки.

Гостей фестиваля научат рисовать пейзажи, портреты и карикатура, а также делать кукол-марионеток. Кроме того, у участников мероприятия будет возможность посетить открытую ярмарку дизайнерских сувениров и вещей.

Дети смогут поиграть с аниматорами, нанести аква-грим и покататься на аттракционах.

Не обойдется и без итальянской кухни — в зоне фуд-корта можно будет съесть пасту, ризотто, разнообразную выпечку и мороженое джелато.