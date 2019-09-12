РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске подрядчик приступил к комплексному благоустройству двора в микрорайоне Кузнечики, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 12 сентября, компания ООО «Детский квартал» в соответствии с муниципальным контрактом начала работы по комплексному благоустройству объединенной дворовой территории, включающей в себя многоквартирные дома, располагающиеся по адресам: улица Генерала Варенникова, дом 2, бульвар 65-летия Победы, дома №№2, 6, 8, корпус 1, 8 корпус 2, улица Генерала Стрельбицкого, дом №5», – говорится в сообщении.

Данный адрес входит в число 5 дворовых территорий – победителей голосования на портале «Добродел» по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году. В ходе работ будет произведено строительство детских и спортивных площадок в соответствии с предложениями, согласованными с активами данных многоквартирных домов.