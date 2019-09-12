РИАМО - 12 сен. Две годовалые самки осла Пуату прибыли в Московский зоопарк из Чехии, сейчас Адель и Сара находятся в карантине под наблюдением специалистов, сообщается в Facebook-аккаунте зоопарка.

«Ослы Пуату - одни из самых необычных обитателей обновленного Детского зоопарка. Их приезда мы ждали с нетерпением и трепетом. А подготовка к нему заняла немало времени и сил: Пуату редки, заполучить их в свою коллекцию удается не каждому зоопарку. У нас, например, эта порода появилась впервые за всю 155-летнюю историю!» - отмечается в сообщении.

Как рассказали в зоопарке, эти ослы очень общительны. К человеку они относятся с доверием и любопытством.

«В ходе специальных тренингов, которые с ними регулярно проводятся, Адель и Сара без труда выполняют просьбы киперов. Например, дают осмотреть копыта, переходят из одной части вольера в другую - за угощение, конечно. Также самки очень любят, когда их расчесывают», - добавляется в публикации.

Адель и Сара миролюбивы и контактны, но иногда проявляют упрямство. Так, встречая своих киперов, они порой пытаются выйти из вольера, чтобы исследовать мир за его пределами. В такие моменты Адель и Сара по очереди пытаются слегка таранить кипера, оттесняя его к выходу. Со временем ослицы остепенятся и будут проявлять свое упрямство только во время игр.

В Московском зоопарке также рассказали, что у ослиц совершенно разные характеры.

«Сара более спокойная и порой даже осторожная. А вот Адель любопытнее и энергичней. Именно она всегда выступает заводилой в играх. Также Адель любит слегка прикусывать своих киперов - пробовать на зуб, так сказать. Но делает это не агрессивно, а скорее из желания посмотреть, что будет», - отмечается в сообщении.

Ослицы с легкостью позволяют надеть на себя недоуздок (упряжь – ред.) и следуют за киперами на поводу. После приезда животных в зоопарк специалистам удалось выяснить одну удивительную особенность: Сара боится люков, расположенных на асфальте, и с осторожностью их обходит, а Адель опасается луж. Это, скорее всего, связано с тем, что ослицы прежде никогда не видели ни люков, ни луж.

В зоосаде добавили, что на экспозицию Детского зоопарка Сара и Адель вернутся через две недели. Сейчас можно посмотреть на них издалека на новой территории в наружном вольере ветеринарного корпуса.