РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. Глава Балашихи Сергей Юров вручил благодарственные письма пяти сотрудникам Научно-исследовательского инженерного института и пригласил коллектив предприятия на празднование Дня города 14 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча прошла в четверг в Научно-исследовательском инженерном институте. В ней также приняли участие генеральный директор предприятия Игорь Смирнов и председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

«В преддверии Дня города мы традиционно с вами собираемся и подводим итоги работы за прошедший год. В этом году Балашиха отмечает 189 лет. Мне приятно поздравить вас (коллектив НИИИ – ред.) сегодня (12 сентября – ред.) с наступающим праздником. Ждем вас в субботу (14 сентября - ред.) на наших праздничных площадках», – сказал Юров.

Он наградил благодарственными письмами пятерых сотрудников предприятия.

Научно-исследовательский инженерный институт в Балашихе основан в 1941 году и является системообразующим предприятием Московской области. Специализируется на разработке и производстве инженерных боеприпасов: мины различного назначения, системы и средства минирования и взрывного разминирования, комплекты управления минными полями, взрывные устройства.