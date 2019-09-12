РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. Глава Балашихи Сергей Юров вручил благодарственные письма десяти сотрудникам 345 механического завода в преддверии Дня города, сообщается на сайте администрации горокруга.

Помимо Юрова, в торжественной церемонии, которая прошла в четверг в одном из цехов предприятия, приняли участие генеральный директор завода Рустам Гатауллин и председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

«У нас есть добрая хорошая традиция в преддверии Дня города встречаться с трудовыми коллективами, подводить итоги года, отмечать тех, кто на производстве вносит вклад в развитие предприятия и своего города. Балашиха движется вперед благодаря тому, что у нас есть такие предприятия. У нас очень сильный научно-производственный комплекс. Приятно, что 345 механический завод активно участвует в различных социальных программах. Огромное за это спасибо», – сказал Юров.

Он поздравил коллектив завода, наградил около 10 работников благодарственными письмами и ответил на вопросы о благоустройстве усадьбы Горенки, сквера напротив западной промышленной зоны, ремонте бани на улице Флерова, возведении пешеходных переходов над Горьковским шоссе, открытии детского сада на улице Первомайской, строительстве и капитальном ремонте медицинских объектов, реконструкции Дворца культуры «Балашиха», расселении ветхих домов на улице Зеленой и другие, рассказал о достижениях и планах по развитию Балашихи.

Юров также рассказал о том, что за счет бюджетных средств города строится 5 школ, 6 детских садов. В текущем году будет закончена реконструкция Горьковского шоссе на территории Балашихи, строительство Салтыковской эстакады. Разрабатывается проект по расширению Леоновского и Носовихинского шоссе, работы начнутся в 2020 году.

«Мы открыли 5 новых поликлиник. Губернатором выделены около 20 миллиардов рублей на строительство новой центральной городской больницы на 1080 коек. Строительство начнется в 2020 году», – пояснил Юров.

Он также рассказал, что в Балашихе обустраивают новые парковые пространства на улицах Солнечной и Заречной, реконструируется Пестовский парк, ведется комплексное благоустройство дворов.