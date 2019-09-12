РИАМО - 12 сен. В столице одновременно пройдут два крупных спортивных фестиваля, Moscow Games и «Формула жизни», гости смогут посетить мастер-классы, тренинги и посмотреть состязания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 18 по 22 сентября в столице в очередной раз состоится фестиваль Moscow Games. Это одно из крупнейших спортивных мероприятий для студентов в Европе, которое проводится с 2014 года под патронажем Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA). В этом году студенческие команды будут бороться за титул чемпиона в 14 видах спорта», — говорится в сообщении.

Гостям также расскажут о спортивном менеджменте на тренингах и мастер-классах с участием известных экспертов. Кроме того, на фестивале презентуют новый мультиспортивный формат — эстафету, совмещающую спортивные и интеллектуальные задания.

Одновременно с Moscow Games пройдет фестиваль «Формула жизни». Он объединит около 3 тысяч активистов, пропагандирующих здоровый образ жизни по всей России.

Программа обоих фестивалей охватит в общей сложности 17 видом спорта, в том числе футбол, волейбол, хоккей, чирлидинг, легкую атлетику, шахматы, киберспорт и многое другое. Мероприятия организуют на восьми спортобъектах, среди которых центр пляжных видом спорта «Динамо», крытый ледовый каток ЦСКА, интерактивно-развлекательный комплекс Cyberspace и главная площадка — легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА.