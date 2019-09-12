РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске 13 сентября пройдет молодежный спортивный праздник «Единый день здоровья» на стадионе «Труд», на мероприятии можно будет выполнить нормативы ГТО, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В рамках городского антинаркотического марафона «Территория здоровья-2019» в Подольске на стадионе спортивного комплекса «Труд» 13 сентября в 10:00 начнется молодежный спортивный праздник «Единый день здоровья» с выполнением нормативов комплекса ВФСК ГТО. В мероприятии примут участие студенты учреждений профессионального образования горокруга», – говорится в сообщении.

Всего сформируют 12 команд, в каждую войдут по шесть юношей и девушек. Ребятам предстоит сдать нормативы ГТО по бегу на скорость, силовому тесту, подтягиванию и отжиманию, тест на гибкость, наклоны, прыжок в длину с места и другие.

Главная цель праздника – привить основы здорового образа жизни молодежи округа, показать, что спорт и физическая культура могут являться важной частью досуга.