РИАМО - 12 сен. С начала сентября в подмосковные медорганизации поступил 21 аппарат ультразвуковой диагностики, благодаря этому специалисты могут проводить диагностику на высоком уровне, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
«Современная диагностическая база лежит в основе правильной постановки диагноза и назначения лечения пациенту, которому требуется высококвалифицированная медицинская помощь. Поэтому для нас важно оснащать наши медицинские организации новым оборудованием. В сентябре в больницы, поликлиники, родильные дома и женские консультации мы закупили аппаратов УЗИ почти на 176 миллионов рублей», - рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.
По ее словам, все закупленное оборудование обладает отличными техническими характеристиками, обеспечивает высокое качество изображения. Это позволяет специалистам проводить диагностику на высоком уровне.
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