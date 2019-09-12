РИАМО - 12 сен. Средняя стоимость дизельного топлива и бензина марок А-95 и А-98 немного увеличилась в столице в августе, по сравнению с июлем, по данным Мосгорстата.

Средняя цена дизеля в августе составила 45,8 рубля, в июле было 45,7. А-95 в среднем в августе стоил 46,62 рубля (июль – 46,54 рубля), А-98 в августе – 52,56 рубля (в июле – 52,35 рубля).

Средняя стоимость литра А-92 в августе незначительно снизилась – с 42,35 рубля в июле до 42,34 рубля в последний месяц лета.

По сравнению с августом 2018 года, стоимость литра топлива поднялась значительно. В прошлом году в августе литр дизеля стоил 44,17 рубля, А-95 – 45,84 рубля, А-98 – 51,42 рубля. Только стоимость А-92 не изменилась настолько сильно – год назад литр этого топлива стоил 42,13 рубля.