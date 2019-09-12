РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Подольский центр занятости населения (ЦЗН) передал на вторичную переработку более 150 единиц оргтехники, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения 11 сентября принял участие в акции по сбору отслужившего электронного оборудования. Более 150 единиц списанной техники, накопившейся с 2000 года, было отправлено на вторичную переработку», – говорится в сообщении.

В Подольском центре занятости населения также провели учения по эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.