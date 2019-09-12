РИАМО - 12 сен. Сотрудники Волоколамского лесничества провели обследование лесного участка в квартале 67 Теряевского участкового лесничества, образцы проб отправили на фитосанитарную экспертизу, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесничества совместно с представителем фитосанитарного надзора управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям провели обследование для установления фитосанитарного состояния подкарантинного объекта. Под карантинным объектом подразумеваются жуки-усачи рода Monochamus, являющиеся переносчиками сосновой стволовой нематоды – опасного вредителя хвойных пород.

«При массовой вспышке размножения нематод происходит закупорка сосудов древесины. В результате дерево перестает получать влагу из почвы и погибает», – отмечается в сообщении.

В прошлые года нематоду в лесах Подмосковья не обнаружили, но постоянный мониторинг необходим для оперативного реагирования в случае быстрого изменения ситуации.

В ходе осмотра деревьев отобрали пробы и отправили их на фитосанитарную экспертизу.