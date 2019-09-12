РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 сен. В подмосковном Подольске начался прием заявок на проведение электронного аукциона по ремонту канализационного напорного коллектора и реконструкции канализационной насосной станции очистных сооружений, итоги подведут не позднее 25 сентября, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Канализационный напорный коллектор 2Д=315 мм и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений микрорайона Климовск вблизи деревни Сергеевка». Окончание подачи заявок – 19 сентября 2019 года, дата проведения аукциона – 19 сентября 2019 года. Подведение итогов не позднее 25 сентября 2019 года», – говорится в сообщении.

В ходе федерального проекта «Оздоровление Волги» предусмотрена реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по Домодедовскому шоссе, дом №25Б, а также выполнение строительно-монтажных работ по канализационному напорному коллектору и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений микрорайона Климовск.