РИАМО - 12 сен. В августе в столице цены на продукты снизились на 0,8%, но, по сравнению с декабрем 2018 года, индекс цен на продовольственные товары повысился на 2,9%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В августе 2019 года, по сравнению с июлем 2019 года, индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 99,8%, в том числе продовольственные товары стали дешевле на 0,8%, непродовольственные товары подорожали на 0,1%, платные услуги – на 0,05%», – говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем 2018 года, индекс потребительских цен на товары и услуги повысился на 2,7%, в том числе на продовольственные товары – на 2,9%, непродовольственные товары – на 2,5%, платные услуги – на 2,8%.