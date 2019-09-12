РИАМО - 12 сен. Цифровизацию нужно внедрять во все сферы жизни, и ключевая задача, в том числе рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникация, связь, цифровая экономика», заключается в том, чтобы рушить барьеры, которые есть в законодательных и нормативных актах в сфере цифровой отрасли, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор посетил форум «Проф-IT».

«Форум проходит регулярно и каждый раз мы говорим о барьерах. Поэтому ключевая задача нас, людей, которые возглавляют рабочие группы, форумы, конечно, рушить те барьеры, которые существуют в законодательных и нормативных актах. По сути каждая встреча, в том числе рабочей группы, посвящена этому», - сказал Воробьев на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникация, связь, цифровая экономика» на форуме «Проф-IT».

Он также понадеялся, что такое партнерство позволит заметно продвигаться в каждом регионе в самых разных направлениях по внедрению цифры, например, в здравоохранение, образование, транспорт.

Воробьев отметил, что в Московской области почти шесть лет упорно оцифровывают, внедряют умные и полезные программы в самых различных областях. Эффективная цифровая экономика жизненно необходима в управлении и муниципалитетом, и более масштабными системами в регионе и в стране.

Всероссийский форум «Проф-IT» проводится ежегодно с 2013 года, каждый год в новом регионе. В этом году форум проходит с 12 по 13 сентября в Белгороде.

«Проф-IT» – первая в России площадка, которая объединяет в себе передовой опыт и знания в области региональной и муниципальной информатизации. Полученные на форуме знания, опыт и решения применяются участниками мероприятий на практике. Всего за 6 лет площадку «Проф-IT» посетили делегации из 85 регионов страны.