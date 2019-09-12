РИАМО – 12 сен. В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лухмановская» в столице построят гостиницу с автостоянкой, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Ранее было принято решение о предоставлении в аренду ООО «ТПУ Люберецкая» земельного участка площадью 1,78 гектара для проектирования и строительства гостиницы и стилобатной части с автостоянкой в составе ТПУ «Лухмановская».

«Департамент городского имущества города Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит ООО «ТПУ Люберецкая» осуществить строительство объектов городской инфраструктуры в рамках масштабного инвестиционного проекта», – отмечается в сообщении.

Так, земельный участок площадью 1,78 гектара будет предоставлен в аренду на 6 лет без проведения торгов для проектирования и строительства гостиницы и стилобатной части с автостоянкой площадью более 53,2 тысячи квадратных метров в составе ТПУ «Лухмановская», заверил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Строительство объекта предусмотрено государственной программой Москвы «Развитие городской среды» (подпрограмма «Развитие туризма»).