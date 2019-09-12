РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 сен. В четверг днем на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 16:20 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до деревни Малое Толбино. Средняя скорость движения на данном участке автодороги – 5 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспект Ленина, Революционный проспект, Февральская и других.