РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 сен. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел рабочее совещание в «Малаховском детском туберкулезном санатории», расположенном в микрорайоне Салтыковка Балашихи, по вопросу передачи в муниципальную собственность бесхозяйных тепловых сетей, проходящих по территории учреждения, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Заведующая санаторным отделением Елена Носенко рассказала, что тепловые сети частично проходят над землей по территории санатория и несколько раз из-за порывов труб приходилось вызывать специализированную организацию для устранения аварий. Воспитанников санатория во время регулярных прогулок стараются водить подальше от теплотрассы.

«Важно, чтобы у сетей был хозяин, регулярно проводился технический осмотр и ремонты. Санаторий работает круглогодично и от состояния труб зависит не только благоприятное пребывание и обучение ребятишек, но и работа всего учреждения», – сказал Ефимов.

Он попросил специалистов администрации Балашихи помочь детскому санаторию в проведении необходимых процедур: признании сетей бесхозяйными для дальнейшей их передачи в муниципальную собственность.

Начальник отдела формирования муниципального имущества и ведения реестра Комитета по управлению имуществом Балашихи Ольга Перкальска сообщила, что пакет документов для включения теплотрассы в перечень объектов бесхозяйного имущества подготовлен, остается ряд технических вопросов, которые будут решены администрацией совместно с учреждением.