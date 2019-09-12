РИАМО - 12 сен. Помещение в административном здании, которое принадлежало администрации подмосковного Серпухова, продали на аукционе, администрация округа заключила с победителем торгов договор купли-продажи, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Муниципальное имущество городского округа Серпухов было выставлено на аукцион по приватизации комитетом по конкурентной политике Московской области на электронной площадке «РТС-тендер».

«Реализация муниципального имущества является одним из источников доходов муниципального бюджета, что способствует выполнению социально-экономических задач и развитию муниципальных образований», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Помещение площадью 121,3 квадратного метра располагается на первом этаже здания рядом с автовокзалом Серпухова. Оно очень заинтересовало инвесторов — на торгах боролись девять претендентов. По завершении торгов итоговая цена лота превысила стартовую в четыре раза и составила более 20 миллионов рублей.

С победителем торгов администрация городского округа Серпухов заключила в установленном порядке договор купли-продажи.