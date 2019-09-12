РИАМО – 12 сен. В Москве начали предварительную продажу билетов на выставку «Василий Поленов», которую проведут в Третьяковской галерее на Крымском Валу с 17 октября этого года по 16 февраля 2020 года, сообщается на сайте культурного учреждения.
«Выставка, приуроченная к 175-летию Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927), представит творчество одного из крупнейших русских живописцев», – говорится в сообщении.
Поленов обладал универсальным дарованием, был новатором пейзажной живописи, выдающимся педагогом, театральным художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем.
На выставке представят пейзаж, портрет, историческую живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.
Впервые московская публика сможет увидеть монументальное полотно «Христос и грешница», предоставленное Государственным Русским музеем, резюмируется в материале.
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