РИАМО – 12 сен. В Москве начали предварительную продажу билетов на выставку «Василий Поленов», которую проведут в Третьяковской галерее на Крымском Валу с 17 октября этого года по 16 февраля 2020 года, сообщается на сайте культурного учреждения.

«Выставка, приуроченная к 175-летию Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927), представит творчество одного из крупнейших русских живописцев», – говорится в сообщении.

Поленов обладал универсальным дарованием, был новатором пейзажной живописи, выдающимся педагогом, театральным художником, архитектором, композитором, писателем и общественным деятелем.

«Экспозиция знакомит зрителей с различными гранями творчества мастера. В ее состав включены более 150 произведений из 14 российских музеев и частных собраний», – уточняется на сайте.

На выставке представят пейзаж, портрет, историческую живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.

Впервые московская публика сможет увидеть монументальное полотно «Христос и грешница», предоставленное Государственным Русским музеем, резюмируется в материале.