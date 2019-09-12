РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 сен. Сотрудники Подольского лесничества бесплатно привезли дрова ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) 90-летней Розалии Коваль после ее обращения о покупке, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В Подольский филиал лесничества обратилась ветеран ВОВ Розалия Коваль с просьбой купить дрова. Руководство и сотрудники филиала приняли решение безвозмездно помочь ветерану войны и привезти дрова», – говорится в сообщении.

Когда привезли дрова, то увидели, что в свои 90 лет Коваль отлично выглядит и бодро общается с сотрудниками лесничества. Дрова разгрузили недалеко от забора ее дома. Ветеран рассказала о своей нелегкой судьбе.

Коваль родилась в 1930 году. В раннем возрасте осталась сиротой и попала в детский дом. В 1941 году ушла в партизаны к знаменитому Сидору Ковпаку. Маленькая девочка часто была в разведке и проходя мимо немецких орудий, складывала камешки в карман. Одно орудие – один камешек, солдат – зернышко или ягодка. Потом эта «шифровка» передавалась партизанам. Это были очень опасные задания, так как при малейшем подозрении немцы могли расстрелять даже ребенка. В 1944 она получила контузию и ранение. После войны работала в школе учителем физкультуры и воспитала даже олимпийскую чемпионку.