В предстоящий уикенд в Москве закрывается выставка «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ имени Пушкина, где ожидается традиционный ажиотаж. Любители уникальных дизайнерских вещей смогут посетить выставку-ярмарку «РусАртСтиль». Также пройдет закрытие летней программы на «Стрелке», День Финляндии и фестиваль французской культуры, большой фестиваль Китая на ВДНХ, состоится премьера фильма «Щегол» и многое другое.

ПЯТНИЦА, 13 сентября

Премьера фильма «Щегол»

Один из самых ожидаемых фильмов года – «Щегол» по бестселлеру Донны Тартт, которая получила за него Пулитцеровскую премию, – выходит в прокат 12 сентября. Картину о взрослении и искусстве снял Джон Краули («Бруклин»). В основе драмы – история Теодора Деккера, мать которого погибла во время теракта в Метрополитен-музее. Во время этого события Тео получает редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо, которые навсегда изменят его жизнь.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Премьера фильма «Воскресенье»

Еще одна кинопремьера – российский фильм «Воскресенье» Светланы Проскуриной» – 13 сентября пройдет в киноцентре «Октябрь». В главных ролях - Алексей Вертков и Вера Алентова. Эта история об одном дне жизни чиновника из мэрии провинциального города впервые была показана на фестивале ММКФ-2019 и получила высокие отзывы критиков. После показа состоится обсуждение фильма с кинокритиком Антоном Долиным.

Где: Москва, киноцентр «Октябрь»

Цена: 500 рублей

Выставка-ярмарка «РусАртСтиль»

Вторая всероссийская выставка-ярмарка авторских работ «РусАртСтиль» с 12 по 15 сентября проходит в Москве. Более 200 мастеров и ремесленников, художников и дизайнеров, малых предприятий и творческих объединений со всей России представят одежду, аксессуары, предметы интерьера и декора, авторскую керамику, фарфор, лаковую миниатюру и пр. Впервые в выставке примет участие Республика Карелия, которая представит творчество региона. Школа визажа Ирины Абызовой совместно со Студией Дениса Скакунова проведут открытые мастер-классы по визажу и прическам. Также посетители смогут увидеть более 13 показов коллекции одежды от молодых дизайнеров. Кроме того, посетители, выигравшие в лотерею, смогут принять участие в проекте «Преображение», в рамках которого они смогут изменить имидж на глазах зрителей с помощью опытных стилистов.

Где: Москва, выставочный зал БЦ «Амбер Плаза»

Цена: бесплатно

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Закрытие летнего сезона на «Стрелке»

© страница strelka x summer closing party: kindness (uk, live) в соцсети Facebook

Десятое лето на «Стрелке» 13 сентября завершится большим концертом Адама Бейнбриджа и его группы Kindness, которые недавно выпустили новый альбом Something Like a War. Семь лет назад Kindness впервые приехали в Москву, выступили на закрытии летнего сезона 2012 на «Стрелке» и полюбились московской публике. Открывать и закрывать вечер будет резидент бара «Стрелка» Марк Щедрин. Дресс код – sparkling dark.

Где: Москва, Красный октябрь, «Стрелка»

Цена: 2000 рублей

СУББОТА, 14 сентября

День Финляндии

© страница День Финляндии в соцсети Facebook

День Финляндии 14 сентября пройдет на «Флаконе». Каждый посетитель сможет узнать, что такое «счастье по-фински», познакомиться с финским Санта-Клаусом Йоулупукки, который исполнит желания каждого, кто в него верит. Также в программе – кинопоказы, финские производители продуктов (йогурты Valio, хлопья Nordic, шоколад Fazer), мастер-классы по финскому языку, маркет еды и выступление финских музыкантов.

Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»

Цена: бесплатно

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Фестиваль Китая на ВДНХ

© официальный сайт ВДНХ

Фестиваль Китая 14 и 15 сентября пройдет на ВДНХ в честь 70-летия КНР. В программе – концерты китайских и российских артистов, презентации программ университетов КНР, открытые уроки по китайскому языку и каллиграфии, выставка китайских фонарей и многое другое. Центральной площадкой станет сцена на площади Промышленности. Гости выставки смогут увидеть знаменитые танцы китайского льва и дракона, шоу китайских барабанщиков, показательные выступления по китайскому боевому искусству тайцзицюань. Возле главной сцены будет проходить выставка китайских университетов. В соседней зоне «Туристическая деревня» откроются экспозиции авиа- и туристических компаний. Здесь же можно будет посмотреть выставку пионового фарфора. На площади Промышленности разместятся и главные арт-объекты фестиваля, созданные китайскими мастерами. Здесь же расположится выставка скульптур панд, которая познакомит зрителей с самым милым символом китайской культуры – бамбуковым медведем. На фудмаркете можно попробовать блюда традиционной китайской кухни.

Где: Москва, ВДНХ, площадь Промышленности, Северный сквер, Мичуринский сад и др.

Цена: бесплатно

Фестиваль Bienvenue en France

Фестиваль для любителей Франции – Bienvenue en France («Добро пожаловать во Францию») 14 сентября пройдет на Гастроферме. Программа объединит гастрономию, ремесла и культуру Франции. На фестивале можно будет продегустировать сыры, пройти мастер-класс по французскому языку, купить предметы интерьера, косметику и украшения.

Где: Москва, Гастроферма на Нижней Красносельской, 35 с. 59

Цена: бесплатно

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

Закрытие выставки «Щукин. Биография коллекции»

© официальный сайт ГМИИ имени А.С. Пушкина

Самая посещаемая выставка этого лета – «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ им. Пушкина – 15 сентября работает последний день. Руководство музея ожидает большие очереди. В экспозицию вошли 450 произведений, в том числе знаковые работы Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других всемирно известных мастеров, которые собрали в начале ХХ века московские предприниматели братья Щукины.

Где: Москва, ГМИИ имени А.С. Пушкина

Цена: от 300 до 600 рублей

Спектакль «Приключения Фандорина»

© официальный сайт Московского Губернского театра

Спектакль по роману Бориса Акунина «Левиафан» в постановке Сергея Безрукова 15 сентября покажут в Московском Губернском театре. Это исторический детектив об Эрасте Фандорине, действия которого разворачиваются после событий Русско-турецкой войны. Эраст Петрович отплывает на судне «Левиафан» в Японию, где оказывается замешан в детективную историю. По словам худрука МГТ Сергея Безрукова, в спектакле важно было показать связь с историей, описанной в романе «Азазель», так как гибель невесты Фандорина наложила свой отпечаток на судьбу героя, с которым он живет долгие годы.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 800 до 3500 рублей

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