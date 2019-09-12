РИАМО – 12 сен. Столичное управление Роспотребнадзора на 30 суток приостановило работу хостела, располагающегося в Малом Кисловском переулке, после неоднократных жалоб граждан, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в управление поступило коллективное обращение жильцов дома по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 7, строение 1, на ухудшение условий проживания в связи с функционированием на первом этаже жилого дома хостела «CHEERS».

«При проверке хостела «CHEERS» ООО «КУБ РУС» установлено, что помещения хостела размещены на первом этаже жилого дома и не имеют входов, изолированных от жилой части здания. Вход в хостел осуществляется через общий с жильцами подъезд жилого дома. По результатам первичной проверки за указанные нарушения ООО «КУБ РУС» привлечено к административной ответственности в виде штрафа, юридическому лицу было выдано предписание об устранении нарушений», – говорится в сообщении.

При проведении повторной проверки, установлено, что предписание в срок не выполнено, нарушение не устранено – изолированный вход в хостел не оборудован. ООО «КУБ РУС» было вновь привлечено к административной ответственности, материалы проверки переданы в Пресненский районный суд.

Постановлением Пресненского районного суда ООО «КУБ РУС» признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток.

Устранение нарушений в хостеле находится на контроле управления Роспотребнадзора по столице.