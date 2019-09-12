РИАМО – 12 сен. По предписаниям Госжилинспекции Подмосковья управляющие компании привели в порядок подвалы домов в четырех городских округах, некоторые компании были оштрафованы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Так, осушение и ремонт инженерных коммуникаций проведены в Коломенском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском городских округах и городском округе Щелково.

«Жители дома №217 по проспекту Красной Армии в Сергиевом Посаде обратились в надзорное ведомство по поводу воды, которая стоит в подвальном помещении. <…> Оперативно организованная проверка подтвердила, что УК не приняла мер, исключающих подтопление подвала. Осушить помещение предписали в течение трех недель и составили административный протокол о нарушении лицензионных требований. В установленный срок УК исполнила предписание», – сказала глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Кроме того, по ее словам, МУП ЩМР «ДЕЗ ЖКУ» в течение месяца устранила нарушения в содержании подвала дома №13 по улице Беляева в Щелкове.

«Бороться с протечками управляющая компания пыталась с помощью хомутов, что запрещено правилами. Кроме того, в подвале обитали насекомые. Управляющая компания в установленный срок отремонтировала трубопроводы и провела дезинсекцию. Несмотря на это, ей придется оплатить 250 тысяч рублей штрафа за несоблюдение лицензионных требований», – дополнила Федина.

В доме №2А в поселке Радужный Коломенского городского округа проверка обращения жителей показала: тепловая изоляция на трубопроводах инженерных систем местами отсутствует, грунт основания сырой, обнаружены утечки из системы канализации.

По предписанию Госжилинспекции региона УК пришлось восстановить герметичность трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и теплоизоляцию, убрать хомуты с труб, осушить и очистить подвал.

В доме №22 на Кооперативной улице в Орехово-Зуеве предписание Госжилинспекции Подмосковья исполнила управляющая компания «Мидас». Здесь проверку попросила провести администрация городского округа в связи с многочисленными обращениями жителей. Подвал осушили за полтора месяца, УК привлечена к административной ответственности.