РИАМО - 12 сен. В столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году не было инцидентов столкновения самолетов с чайками, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что самолет «Аэрофлота» столкнулся с чайкой при посадке в Шереметьеве.

«Данная информация не соответствует действительности, а видеозапись, размещенная в публикации, была сделана в другом аэропорту страны. В текущем году в аэропорту Шереметьево не было зафиксировано фактов столкновений ВС с чайками», — говорится в сообщении.

В августе после вылета из аэропорта Жуковский самолет Airbus А-321 совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе из-за попадания в двигатель птиц. ЧП обошлось без жертв.

После инцидента Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова заказал поставку биоакустических установок с блоком управления, отпугиватель птиц «Зеркальные шары» для аэропорта Жуковский.