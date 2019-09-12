РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 сен. Жителям Люберец разъяснили порядок оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги, в том числе без комиссии, говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

«Без комиссии оплатить счета, а также передать показания счетчиков можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. Для регистрации необходимо зайти на сайт: мособлеирц.рф в раздел «Личный кабинет», ввести номер мобильного телефона, адрес электронной почты, создать пароль, указать имя и фамилию и дождаться кода подтверждения. После этого необходимо подключить лицевой счет», – говорится в сообщении.

Оплата единых платежных документов в Люберцах возможна в отделениях и терминалах Сбербанка, банков «Возрождение», МКБ, ВТБ, «Мособлбанка», в отделениях ФГУП «Почта России», в клиентских офисах МосОблЕИРЦ. При оплате ЕПД через банки, ФГУП «Почта России» взимается комиссия за перевод денежных средств. МосОблЕИРЦ оказывает услугу приема платежей напрямую и не получает за нее вознаграждения от управляющей компании.

В июле 2019 года МосОблЕИРЦ принял на обслуживание более 90 тысяч лицевых счетов жителей Люберец. В связи с изменениями в порядке расчетов и обновлением базы данных абонентов, информацию о начислениях и оплате ЖКУ льготными категориями жителей передали в выплатной центр позднее установленных сроков.

МосОблЕИРЦ приносит извинения жителям Люберец за доставленные неудобства и уведомляет, что информация по начислениям и оплате ЖКУ за июль 2019 года в настоящий момент в полном объеме передана в Единый выплатной центр, все положенные льготы и компенсации будут начислены абонентам в следующем расчетном периоде», – говорится в сообщении.

Между МосОблЕИРЦ и Единым выплатным центром заключено соглашение, согласно которому расчетный центр ежемесячно направляет сведения о начислениях и произведенных оплатах ЖКУ, включая взносы на капитальный ремонт. Эта информация служит основанием для выплат компенсаций. Своевременная оплата позволяет получать льготы и субсидии в полном объеме.

Вопросы предоставления льгот решаются в управлении соцзащиты населения городского округа Люберцы. Для того, чтобы оформить компенсацию по расходам за оплату ЖКУ или откорректировать личные данные, абоненту необходимо обратиться в управление соцзащиты.