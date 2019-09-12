РИАМО - 12 сен. Москвичи, желающие первыми получить новую модель iPhone, теперь могут не просто приобрести себе место в очереди, но заказать у частника целый пакет услуг по покупке гаджета с оформлением договора.

В преддверии официального старта продаж iPhone 11 на интернет-площадке Avito появились объявления для тех, кто хочет обзавестись модным смартфоном в числе первых.

Например, москвич Александр предлагает купить за 80 тысяч рублей место в очереди за iPhone. Продавец готов заключить договор об оказании услуг по покупке гаджета и заверить документ у нотариуса. Александр подчеркивает, что для него важны законность сделки и доверие, в «пакет» можно включить и дополнительные услуги.

«Продам свое место в очереди за новым iPhone 11. <…> Можете как приехать на место, можете следить за всем процессом по видеосвязи в прямом эфире. Возможна доставка», – отметил продавец.

Иван Никифоров просит за свои услуги целых 200 тысяч рублей, что значительно превышает стоимость самих новинок. При этом продавец готов занять очередь за три дня и также нотариально заверить сделку с покупателем места. За свои услуги продавец просит предоплату – 50 тысяч рублей.

Комплексная услуга для избегающих очередей предлагается и от лица компании «Ирида». Покупателю готовы занять место за 60 тысяч рублей.

«Деньги беру под расписку с паспортом. Возможна доставка телефона до двери. Все деньги беру строго под расписку официально», – уверяет пользователь.

Еще один москвич предлагает свои услуги за 115 тысяч рублей. В объявлении он указал, что ждет адекватных и серьезных людей, а не фейков.

На Avito также есть предложение места в очереди за iPhone 11 всего за 10 тысяч рублей. Как уточнил продавец, это минимальная цена.

На днях компания Apple представила iPhone одиннадцатой серии. Их фишкой стали улучшенные камеры – с двумя или тремя объективами в зависимости от модели. В России новые смартфоны появятся в продаже 20 сентября. Самую бюджетную модель можно будет приобрести за 59990 рублей, Pro – за 89990, Pro Max – 99900 рублей.