РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске огнеборцы округа рассказали воспитанникам детсада №18 об эвакуации в общественных местах, сообщил старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» Альберт Леднев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 11 сентября, по инициативе администрации дошкольного учреждения третий караул огнеборцев 258 пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках соглашения о партнерстве и сотрудничестве провел профилактическое занятие в детском саду №18 по эвакуации детей и персонала», – сказал Леднев.

Он отметил, что в конце беседы дошколятам показали специальную технику, пожарно-технический инструмент и оборудование, а также рассказали о его предназначении и продемонстрировали в действии.