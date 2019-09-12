РИАМО – 12 сен. Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей стал главой застройки столичного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская» бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, сообщает РИА Недвижимость.



«Генеральным директором ТПУ «Нагатинская» назначен Алексей Рогозин, имеющий профессиональное образование и большой управленческий опыт в реализации масштабных промышленных и инфраструктурных проектов, а также во внедрении инновационных технологий. В частности, Алексей Рогозин принимал участие в реорганизации Спецстроя России и реформировании военно-строительного комплекса», – отметил сотрудник пресс-службы ГК «Киевская площадь».



Известно, что до апреля Рогозин-младший был на посту вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации и гендиректора Авиационного комплекса имени Ильюшина.



«Киевская площадь» подготовила архитектурную концепцию строительства ТПУ «Нагатинская» на Варшавском шоссе общей площадью 230 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает строительство многофункционального транспортного хаба, который свяжет три вида общественного транспорта. Он объединит под одной крышей объекты трех видов транспорта – железнодорожную платформу Нижние Котлы (направления Ступино, Домодедово), станцию метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии и городской автотранспорт восьми маршрутов.