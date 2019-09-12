РИАМО – 12 сен. У футболиста сборной России из дома украли 12 наручных часов, сумма ущерба — 23 миллиона рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

Бразилец Ари живет в Краснодаре и играет не только за сборную России, но и за футбольный клуб «Краснодар». Именно в этом городе и была совершена кража. Злоумышленник проник в дом футболиста.

«С целью установления фактических обстоятельств происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и выяснили, на каком автомобиле передвигался подозреваемый», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге полицейские задержали ранее судимого местного жителя. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несколько украденных аксессуаров он успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенные часы передали законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».