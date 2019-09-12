РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В микрорайоне Кутузово Подольска сетевой магазин перенес на более позднее время утреннюю поставку хлеба из-за жалоб жителей на шум, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что из-за магазина «Дикси», который находится в доме №10/6 на улице Циолковского, в стоящих рядом домах по утрам невозможно спать даже в выходные дни. Около 6:00 к магазину подъезжают машины для разгрузки товара и вывоза мусора, водители и сотрудники устраивают переклички, стоит грохот, от этого просыпаются дети и взрослые. Он попросил власти разобраться в этом вопросе. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации стационарной торговли рассмотрело управление потребительского рынка администрации городского округа Подольск.

«Информация, изложенная в обращении, доведена до директора магазина и проведена разъяснительная беседа о соблюдении закона о тишине в Московской области. Из письменных объяснений, представленных руководителем торгового объекта, следует, что поставка хлеба производилась в раннее время. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены», – сказал замглавы администрации Подольска Алексей Кук.

Поставщику направили заявку о переносе поставки хлеба на 8:00. Администрация магазина принесла извинения за доставленные неудобства.