РИАМО - 12 сен. «Коломна: от станции в город» остается самым востребованным аудиогидом Центральной пригородной пассажирской компании, за лето его прослушали почти 19 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее этот аудиогид был признан самым популярным по итогам первого полугодия 2019 года.

«Прогулка с аудиогидом «Коломна: от станции в город» продлится около трех часов. За это время путешественники увидят все самые знаковые места — кремль, Фабрику-музей пастилы, Музей калача. Включив геолокацию, пользователи могут просто идти по сформированному маршруту, а приложение будет «рассказывать» именно о тех местах, которые люди видят в данный момент», — говорится в сообщении.

В тройке самых популярных аудиогидов лета также «Новый Иерусалим: от станции в город» (более 12 тысяч прослушиваний) и «Переделкино: от станции в город» (почти 9 тысяч прослушиваний). В серии «Говорящие экспрессы» лидером по числу прослушиваний стал аудиогид «Москва-Тула» (более 7,2 тысячи прослушиваний).

Из англоязычных гидов чаще всего скачивали «Сергиев Посад: от станции в город», «Владимир: от станции в город» и «Коломна: от станции в город».