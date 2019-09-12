РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 сен. В микрорайоне Дубровицкий Подольска административная комиссия наложила на жителей три штрафа на сумму 6 000 рублей за нарушение закона о благоустройстве, сообщается на странице начальника территориального отдела администрации округа «Дубровицкий» Валерия Боярко в соцсети «ВКонтакте».

Очередное заседание административной комиссии прошло в администрации городского округа Подольск. По территориальному отделу «Дубровицкий» рассмотрели три дела об административных правонарушениях в соблюдении требований закона о благоустройстве в Московской области.

«За складирование мусора на придомовой территории назначили штраф 3000 рублей, за ненадлежащее содержание территории – 2000 рублей и проведение земляных работ без разрешительных документов – 1000 рублей», – написал Боярко.

Нарушения были выявлены в деревнях Акишово, Лемешово и поселке Дубровицы.