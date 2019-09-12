РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. В четверг в Балашихинском техникуме стартовал Московский областной чемпионат «Абилимпикс», школьники, студенты и специалисты боролись за победу в 62 компетенциях, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов в этот день проходили сразу на 28 площадках: в Балашихе, Щелкове, Королеве, Сергиевом Посаде, Зарайске и других округах. В чемпионате приняли участие 456 человек с ограниченными возможностями здоровья, из них 236 студентов, 54 специалиста и 167 школьников.

«Сегодня (12 сентября – ред.) открылся областной чемпионат «Абилимпикс». Наш техникум является главной площадкой, на которой проходит областной этап конкурса профессионального мастерства. Мы принимаем его третий год подряд. В этом году от нашего техникума участвует еще больше ребят – 17 человек. Прошлые успехи их мотивируют, закаляют, делают увереннее», – сказала директор Балашихинского техникума Ираида Шакарянц.

Она добавила, что ребята впервые соревновались по 62 компетенциям. Среди них самые разнообразные профессии: швеи, дизайнеры одежды, парикмахеры, пекари, кондитеры, специалисты по IT-технологиям, по делопроизводству. С командами из разных городов приехали болельщики, волонтеры, эксперты и руководители.

Руководитель центра развития движения «Абилимпикс» Московской области Наталья Липатова рассказала, что главной целью и задачей чемпионата является трудоустройство его участников, их социализация в обществе.

«Участники чемпионата демонстрируют на конкурсе свои профессиональные навыки, потенциал и они показывают очень высокие результаты. Мы сотрудничаем с работодателями, и у нас в Подмосковье один и самых высоких показателей по трудоустройству участников соревнования. Так, в 2018 году было трудоустроено свыше 70% конкурсантов «Абилимпикса», – пояснила Липатова.

В рамках чемпионата состоялся круглый стол, где присутствовали представители центра развития профессионального образования академии социального управления Подмосковья, техникумов, педагоги-психологи и другие. Темами обсуждения стали цифровая трансформация системы профессионального образования региона, успешные практики проектов и решений для лиц с инвалидностью и содействие в трудоустройстве людям с инвалидностью.

Чемпионат будет проходить в течение 2 дней. Победителям вручат медали, призы и почетные грамоты. Лучшие участники соревнований «Абилимпикс» будут представлять регион на национальном чемпионате в Москве на ВДНХ в ноябре.