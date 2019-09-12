РИАМО – 12 сен. Фигуру Красного мишки установили в новом сквере в городском округе Красногорск, вес скульптуры – 600 килограммов, высота – 3 метра 20 сантиметров, сам «Красный сквер» откроют 14 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Благоустроенная площадка «Красный сквер» площадью 0,5 гектара расположена в районе дома №24 по улице Успенской. На участке установили игровую площадку, сделали дорожки и лавочки, высадили 1,5 тысячи кустарников и 80 деревьев», – говорится в сообщении.

Дети и взрослые уже называют эту территорию «Красный сквер» и сквер «Красный мишка».

«Приглашаем всех принять участие в обсуждении названия новой зоны отдыха, голосование за лучшее название сквера проведем на церемонии открытия», – отметила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

В июне этого года инициативу жителей Красногорска о создании сквера поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По поручению главы региона новую зону отдыха обустроили за два месяца.

Торжественную церемонию открытия «Красного сквера» проведут в день округа 14 сентября. Начало в 11:00.