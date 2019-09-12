РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. Школьники из подмосковного Подольска заняли все призовые места на V Московском областном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Промышленная робототехника», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На V Московском областном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Промышленная робототехника» подольские школьники заняли три призовых места: школа № 19 - первое место, СОШ № 32 - второе, СОШ № 18 - третье. Подготовиться к таким ответственным соревнованиям школьникам помогли педагоги Подольского колледжа имени Александра Никулина», - говорится в сообщении.



Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, целью которого является развитие в РФ системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.