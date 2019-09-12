РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 сен. В подмосковной Балашихе в День города ограничат движение по ряду улиц, водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Движение транспорта во время празднования Дня города в Балашихе 14 сентября будет ограничено. Просим автомобилистов заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков по ограничению движения. Для удобства в городе будут установлены информационные табло для водителей», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в Балашихе с 11:00 до 23:00 движение транспорта будет ограничено на проспекте Ленина от пересечения с улицей Советской до улицы Живописной.

Кроме этого, в микрорайоне Железнодорожный с 09:00 до 23:00 движение перекроют на улице Новой от пересечения с улицей Пролетарской до пересечения с улицей 60 лет Октября и Комсомольского проезда. С 13:00 до 23:00 ограничат движение на улице Пролетарской от пересечения с улицей Новая до пересечения с улицей Автозаводской, а с 09:00 до 23:00 – по Саввинскому шоссе от дома №27 на улице Пролетарской до пересечения с улицей Пионерской.

День города в Балашихе пройдет 14 сентября. В 2019 году отмечается 189-летие города.