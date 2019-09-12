РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 сен. Для жителей подмосковных Люберец 14 сентября проведут урок безопасного обращения со спортивным оружием, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«14 сентября в 10:00 состоится презентация новой дисциплины «Практическая стрельба из пневматического оружия». Открытый урок для юниоров и их родителей пройдет при поддержке федерации практической стрельбы России», – отмечается в сообщении.

На мероприятии все желающие получат урок безопасного обращения со спортивным оружием, постреляют под присмотром опытных инструкторов федерации практической стрельбы России, познакомятся с заслуженными спортсменами и юниорами, примерят спортивное снаряжение.

«Такой вид спорта, как практическая стрельба, помогает развить ловкость и реакцию, учит подростков проявлять силу оружия в спорте. В новой дисциплине используют пневматические пистолеты, которые стреляют пластиковыми шариками. Для защиты нужны всего лишь очки», – подчеркивается в материале.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Смирновская, дом 4, дворец спорта «Триумф».