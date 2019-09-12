РИАМО – 12 сен. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги роуминговой активности своих клиентов в летний период: в июне-августе абоненты оператора чаще выезжали за границу, чем годом ранее, а интернет-трафик вырос в четыре раза, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в четыре раза. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года», — говорится в сообщении.

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Италию и Испанию – в этих странах клиенты скачали 40% общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Примечательно, что в прошлом году эти страны тоже были лидерами рейтинга по объему скачанной информации за рубежом.

Число клиентов оператора, выехавших летом за пределы России, увеличилось на 20%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и белгородцы, вместе посетившие 177 стран.