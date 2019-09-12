РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 сен. Сотрудники ГИБДД Балашихи выявили около 57 нарушений в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проводилось с 25 августа по 11 сентября на территории Балашихи и Реутова, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Цель мероприятия – снижение аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

«В ходе оперативно – профилактического мероприятия «Автобус», которое проводилось с 25 августа по 11 сентября на территории городских округов Балашиха и Реутов, выявлено 57 нарушений правил дорожного движения водителями за управление автобусом с техническими неисправностями, управление транспортным средством без ремня безопасности, непредставление преимущества в движении пешеходам», - говорится в сообщении.

В отношении должностных лиц организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, составлено четыре административных материала за выпуск на линию автобусов с нарушением правил использования тахографа, выпуск на линию автобусов с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспорта.