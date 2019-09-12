РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В Подольске депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил качество выполненной реконструкции детской площадки на улице Ульяновых, сообщается на странице парламентария в соцсети «ВКонтакте».

Максимович на днях проинспектировал реконструкцию детской площадки у дома №15 по улице Ульяновых с первым заместителем председателя совета депутатов округа Любовью Ушаневой, директором управляющей компанией «МУЖРП №1» Николаем Степановым и местными жителями.

«Работы были выполнены по наказам избирателей за счет областного (на эти цели из специализированного фонда в текущем году было выделено 600 тысяч рублей), а также муниципального бюджетов. На площадке произведено устройство двухслойного прорезиненного травмобезопасного покрытия, установлены игровые элементы и лавочки с урнами. Кроме этого, заменено металлическое ограждение и дополнительно заасфальтированы дорожки по периметру площадки», – отметил Максимович.

Он дополнил, что проверка проводилась в рамках проекта «Народный контроль» политической партии «Единая Россия».