РИАМО – 12 сен. В текущем году было заведено около 25 дел в отношении участников картелей, так, 18 миллионов рублей уже были переведены в федеральный бюджет на основании наложенных штрафов, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО начальник отдела по борьбе с картелями Московского областного УФАС России Георгий Рогоза.

«На сегодняшний день возбуждено уже около 25 дел и вынесено 15 решений. <…>. Наложено штрафов уже на 25 миллионов рублей и переведено в федеральный бюджет около 18 миллионов», – заявил Рогоза.

Он дополнил, что после реорганизации управления в прошлом году появился отдел по борьбе с картелями, что позволило повысить оперативность по части возбуждения дел.

«Для того, чтобы усилить борьбу с картелями, центральный аппарат решил создать восемь крупных центров со специальными полномочиями. Нам досталась вся Московская область и весь центральный федеральный округ. Мы теперь можем без согласования с ФАС проводить проверки в других районах страны. Это дает больше оперативности и большее поле деятельности», – пояснил Рогоза.

Он также добавил, что на примере такой деятельности было возбуждено несколько дел, в которых фигурировали ответчики из Твери, Ростова и даже Читы.