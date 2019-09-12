РИАМО - 12 сен. В Москомархитектуры согласовали проект реконструкции здания детского музыкального театра юного актера, при его доработке архитекторы изменили цветовое решение фасадов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сначала планировалось разделить историческую часть здания и мансарду, используя светлые и темные цвета. Однако проект был доработан в соответствии с замечаниями экспертов. В итоге, фасады оформят в единой светлой гамме.

«Основная идея заключается в аллюзии на классический театр. При беглом взгляде кажется, что надстройка является продолжением исторической части фасада, но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это перевернутое изображение первых трех этажей», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В ходе работ будут использовать белые декоративные панели из фибробетона и штукатурку, а цоколь отделают гранитными панелями светло-серого оттенка

До начала работ в феврале 2019 года Детский музыкальный театр юного актера находился в аварийном состоянии.

После реконструкции здесь появятся зрительный зал на 248 мест, оборудованные по последнему слову техники, а также репетиционные, гримерные, костюмерные и мастерские помещения. Будет и свой учебно-репетиционный комплекс, в котором разместятся классы для занятий вокалом, репетиционные залы и учительские. Также в здании обустроят медпункт и бар на 24 места.