РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 сен. В подмосковном Подольске школьники с сотрудниками ГИБДД рассказали проходим и автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«С наступлением нового учебного года, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую работу не только в образовательных организациях, но и во дворах домов, расположенных рядом со школами. Так, на днях, мероприятие по правилам дорожного движения в школе №13 городского округа не закончилось профилактической беседой, школьники вместе с педагогами и автоинспекторами посетили близлежащие дворы и рассказали о соблюдении правил дорожного движения пешеходам и автомобилистам», – говорится в сообщении.

С пешеходами школьники и сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу по соблюдению ПДД, а водителей, припарковавшихся во дворе, проинформировали с помощью информационных табличек (дорхенгеров).

В финале мероприятия юные пешеходы получили в подарок световозвращающие наклейки, которые помогут им стать заметней для водителей.