РИАМО – 12 сен. Указом президента России Владимира Путина на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Андрей Янишевский, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

«Андрей Бориславович родился в 1960 году в городе Москве. В 1981 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. С 1981 по 1983 год проходил службу в Вооруженных Силах. С 1983 года продолжил службу в УВД Москворецкого райисполкома г. Москвы. В период службы окончил высшую юридическую заочную школу МВД СССР и Академию управления МВД России», – говорится в сообщении.

По данным ряда СМИ, до июня антинаркотическое управление возглавлял генерал Юрий Девяткин. Предполагается, что он был уволен из-за уголовного преследования корреспондента интернет-портала «Медуза» Ивана Голунова.