РИАМО – 12 сен. В столице следователи начали расследование попытки мошенничества, связанной с переводом из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные фонды денежных накоплений якобы по просьбе граждан, сообщает «Интерфакс».

По данным информированного источника агентства, 11 сентября столичное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило по данному факту уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«По словам источника, в 2018 - 2019 годах неустановленные лица подделали более 500 тысяч заявлений от имени граждан РФ о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ)», – говорится в материале.

Собеседник агентства рассказал, что преступники заверили указанные заявления поддельными подписями от имени граждан и поддельными печатями и подписями различных нотариусов Москвы.

Он пояснил, что эти заявления были направлены в отделения ПФР по Москве и Подмосковью, где хранились пенсии «заявителей».

Так, речь идет не о хищении пенсий, а о попытке заработать на отчисляемых НПФ так называемым финансовым брокерам процентах за каждого пенсионера, перешедшего к ним из ПФР.

«Потерпевшими здесь могут быть признаны Пенсионный фонд России, утративший своих клиентов, и сами держатели счетов, потерявшие определенные суммы в результате перевода своих накоплений из ПФР в другую организацию», – добавляется в сообщении.