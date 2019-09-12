РИАМО - 12 сен. На заседании градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, было принято решение о возведении в Очаково-Матвеевском районе новых павильонов для съемок кино, площадь которых составит 5,6 тысячи квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новые павильоны возведут на участке в 0,3 гектара. Их высота не будет превышать 15 метров. На данный момент на этой территории располагаются производственные и административные здания, а также гаражи общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров.

«В Сокольниках планируют построить кинотелецентр творческого объединения «Красная звезда» Минобороны России. Общая площадь новых зданий составит 75,5 тысячи квадратных метров. Здесь появится 1,6 тысячи новых рабочих мест», – говорится в сообщении.

Сфера кинематографа продолжает развиваться.

Так, например, в прошлом году на «Мосфильме» завершилось строительство крупнейшего хранилища кинореквизита и нового съемочного павильона. Также начато возведение киноконцертного комплекса и съемочного павильона №17, достроить которые планируется в 2022 году.